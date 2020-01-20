وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة الثانية من منحة الطوارئ للأسماء المشمولة بالوجبة الأولى

2020/01/20 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان اطلاق الوجبة الثانية من منحة الطوارئ بواقع ٩٥ الفاً و٧٦٤ مستفيداً من الذين تم شمولهم بالوجبة الاولى.واضاف ان الوزارة ستعتمد ذات التسلسلات […]

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