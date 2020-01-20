خلية الاعلام: عمليات بغداد منعت مجاميع عنفية من قطع الطرق

2020/01/20 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني، الاثنين، ان عمليات بغداد منعت مجاميع عنفية من قطع الطرق.وقالت الخلية في بيان لها ان “قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت […]

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