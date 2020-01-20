محتجون يغلقون مداخل ومخارج محافظة الديوانية

2020/01/20 | 09:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانيةأقدم متظاهرون غاضبون، الاثنين، على إغلاق مداخل ومخارج محافظة الديوانية.وقال شهود عيان، إن "متظاهرين غاضبين اقدموا اليوم، على إغلاق مداخل ومخارج محافظة الديوانية".وتشهد محافظات الوسط والجنوب وبغداد تصعيد في وتيرة الاحتجاجات مع انتهاء مهلة الناصرية.

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