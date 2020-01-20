ريبورتاج : تأهب أمني في ساحة التحرير ببغداد قبيل انتهاء المهلة الممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالب المتظاهرين

2020/01/20 | 09:31 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يترقب العراقيون بخوف وحذر نهاية المهلة (الاثنين منتصف النهار) التي حددها المحتجون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "ثوار التحرير" للسلطات والسياسيين لكي يستجيبوا لمطالبهم، وأبرزها تعيين حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.



وما زاد الأمور تعقيدا، هو المظاهرة المليونية التي دعا إلى تنظيمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الجمعة في ساحة التحرير ببغداد حيث يعتصم المحتجون منذ ثلاثة أشهر.



فيما شددت قوات الأمن تواجدها على الجسور والتقاطعات الرئيسية المحيطة وعلى مداخل الطرقات السريعة للعاصمة العراقية.

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