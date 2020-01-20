الأنواء الجوية تتوقع هطول أمطار رعدية الثلاثاء

2020/01/20 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية هطول أمطار رعدية يوم الثلاثاء المقبل. وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً” مؤكداً ” عدم وجود تغير في درجات الحرارة والرياح”.وأضاف أن

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