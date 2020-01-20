اليوم.. الشرطة يلاقي الشباب السعودي بشعار التعويض

2020/01/20 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق الشرطة بكرة القدم في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأثنين لقاء مهماً أمام الشباب السعودي في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال،

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