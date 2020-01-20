الصين: زلزال بقوة 6.4 يضرب شينجيانغ ولا تقارير عن سقوط ضحايا

2020/01/20 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6.4 محافظة جياشي في إقليم كاشجر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين عند الساعة 9:27 مساء يوم الأحد بتوقيت بكين، حسبما ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني.ولم ترد أية تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن، لكن كانت هناك هزات قوية شعر بها في جياشي، حيث قال بعض السكان إن

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