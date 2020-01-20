2020/01/20 | 09:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الإثنين عن فتح جميع الطرق التي حاولت المجاميع العنفية غلقها في بغداد.وقال بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة صدى الاعلام , إن جميع الطرق والشوارع التي حاولت المجاميع العنيفة غلقها قد تم فتحها بالكامل، مقدمة شكرها لجهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الأمنية في فتح الطرق كافة ومنع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تفتح جميع الطرق التي حاولت المجاميع غلقها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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