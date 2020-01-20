لبنان يغلي مجدداً: (٤٠٠) جريحاً بين المتظاهرين والقوات الأمنية

2020/01/20 | 09:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث السبت وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد.وأشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، وأضافت أن حالة بعض الجرحى خطيرة.وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات ليلة السبت بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني.وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا، خلال الأيام الماضية، بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء وسط بيروت.

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