عمليات بغداد تفتح جميع الطرق وتشكر المتظاهرين

2020/01/20 | 09:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الإثنين عن فتح جميع الطرق التي حاولت المجاميع العنيفة غلقها في العاصمة العراقية بغداد....

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