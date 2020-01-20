2020/01/20 | 09:37 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الإثنين عن فتح جميع الطرق التي حاولت المجاميع العنيفة غلقها في العاصمة العراقية بغداد....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تفتح جميع الطرق وتشكر المتظاهرين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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