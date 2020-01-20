الممثلة الأممية في العراق تعبّر عن قلقها إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان وتدعو للإصلاح

2020/01/20 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين (20 كانون ...





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