حقول النفط في جنوب ليبيا مهددة بالإغلاق بعد توقف خط أنابيب

2020/01/20 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن حقلي نفط رئيسيين في جنوب غرب البلاد بدأا بتقليص إنتاجهما بعد أن أغلقت قوات شرق ليبيا خط أنابيب ليتقلص بذلك إنتاج البلاد إلى 72 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل.

ويهدد هذا الإغلاق بوقف كل إنتاج البلاد من النفط بشكل شبه كامل من جهة اخرى دعت القوى العالمية خلال قمة برلين جميع الأطراف للاعتراف بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية باعتبارها الكيان الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي.

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