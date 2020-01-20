إطلاق الدفعة الأولى من منحة الطوارئ للشهر الثاني

2020/01/20 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، الاثنين، عن اطلاق الوجبة الثانية من منحة الطوارئ من الذين تم شمولهم بالوجبة الاولى.

وقال عبدالزمان في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه تم “اطلاق الوجبة الثانية من منحة الطوارئ بواقع ٩٥ الفاً و٧٦٤ مستفيداً من الذين تم شمولهم بالوجبة الاولى”.

واضاف عبد الزمان، ان” الوزارة ستعتمد ذات التسلسلات الزمنية التي اعتمدتها في إعلان الدفعات ضمن الوجبة الأولى”، مشيرا الى ان “المستفيدين ستصل اليهم رسائل عبر ارقام هواتفهم تعلمهم باطلاق مبلغ المنحة”.

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