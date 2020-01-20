المانيا: مؤتمر برلين حول ليبيا لم يبحث أي عقوبات

2020/01/20 | 09:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين أمس الأحد إمكانية فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.وأوضحت ميركل أن المؤتمرين “تحدثوا عن ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوثائق (التي تم تبنيها في برلين) مرة أخرى ويصادق عليها”.ودعا البيان الختامي لمؤتمر

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