رواء محمود حسين - خاطرة في الفلسفة (1)

2020/01/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين ولعل هذه الرحلة الطويلة والانتقال من منهج الفلسفة إلى المنهج الواضح لعلم الحكمة الإسلامية تذكر برحلة الغزالي في البحث عن الحقيقة، حينما حكى في كتابه (المنقذ من الضلال) ما عاناه في استخراج الحق من بين ارتباك الطوائف مع اختلاف المسارات والاتجاهات، وما تجاسر عليه من التعال عن التقليد إلى التبصر، وما استفاده من علم الكلام، ومن مناهج علماء التثقيف، المحدودين عن الوصول إلى الحق، وما استقله، من الطرق الف......

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