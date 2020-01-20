محمد أبو قمر - ليست صيني ولا تيواني

2020/01/20 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر كل ما هو ليس منتجا أصليا يبقي صيني...وفي الحقيقة هو مش صيني ولا حاجه ، كتير من الأشياء الموجودة في السوق صناعة مصرية تجري في الخفاء ، كما يقال تحت السلم بعيدا عن الأعين وبعيدا عن الرقابة حتي لا يتم اكتشاف مدي ما بها من تلفيق وعجن وغش أو ما تحتويه من مواد سامة وممرضة وغير قابلة للاستعمال الآدمي.والأمر لا يتوقف علي صناعة بعض المواد الغذائية ، وإنما يشمل صناعة النسيج والملابس وقطع غيار معدات كثير......

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