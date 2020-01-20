تسجل أول إصابة بالفيروس الغامض في كوريا الجنوبية

2020/01/20 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، تم الإبلاغ عن حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في اليابان وتايلاند.

كما كشفت الصين، اليوم الاثنين، عن 139 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعته.

وتم تسجيل تفشي الالتهاب الرئوي في ووهان، في كانون الأول، وفي وقت لاحق تبين أن سبب المرض هو نوع غير معروف سابقًا من فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات رسمية من السلطات الصينية، لم يتم تسجيل أي حالات انتقال الفيروس من شخص لآخر.

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