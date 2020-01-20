بالصور.. متظاهرو ذي قار يقطعون الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة

2020/01/20 | 10:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قام متظاهرون في محافظة ذي قار، صباح اليوم الاثنين، بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة البصرة عند جسر فهد، حيث تجمعوا بأعداد كبيرة وأشعلوا النار بإطارات لمنع مرور المركبات.

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