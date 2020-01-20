محتجون يقطعون طريق ذي قار - بغداد

2020/01/20 | 10:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قطع محتجون صباح اليوم الطريق الدولي الرابط بين ذي قار وبغداد ، بعد نصب السرادق فيه ، ومنعوا دخول وخروج العجلات من والى المحافظة ، باستثناء الحالات الطبية فقط .

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