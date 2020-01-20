اكثر من 3000 اسم مقبول في وزارة الدفاع 2020 للأوامر الإدارية

2020/01/20 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اسماء تعيينات وزارة الدفاع الوجبات الديوانية ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ على الملاك المدني ما يفوق 3000 اسم .اسماء تعيينات وزارة الدفاع 2020 الوجبات الديوانية ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥

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