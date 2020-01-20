هواوي تعلن عن صفقتها لاستخدام خرائط TomTom في هواتفها

2020/01/20 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت شركة هواوي صفقة مع شركة TomTom الهولندية للخرائط الرقمية وخدمات الملاحة تتيح لها بموجبها استخدام خرائطها وخدماتها في هواتفها الذكية.بعد الحظر الأمريكي لشركة هواوي وجدت نفسها مضطرة لتطوير خدمات بديلة مثل نظام التشغيل الخاص بها وحتى خدمة الخرائط التي تعتبر هامة للمستخدمين.وبموجب الصفقة فإن هواوي ستتمكن من استخدام خرائط TomTom ومعلومات حركة […]

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