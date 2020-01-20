ياسمين عبد العزيز ترقص في يوم ميلادها

2020/01/20 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بدعوة العديد من الفنانين بمناسبة عيد ميلادها الـ 40, كما ان ياسمين أقدمت على رقصة ساحرة أمام كعكة عيد الميلاد قبل إطفاء الشموع.فيما حظر للمرة الأولى النجم كريم عبد العزيز في مناسبة اجتماعية برفقة كل من أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي ومحمد إمام وكندة علوش وعمرو يوسف.يذكى […]

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