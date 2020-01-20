2020/01/20 | 10:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعة الصفر../8/ محافظات خارج سيطرة الحكومة العراقية يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة الصفر.. /8/ محافظات خارج سيطرة الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة الصفر.. /8/ محافظات خارج سيطرة الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).