بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في بعقوبة

2020/01/20 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

قطع متظاهرون غاضبون طريق جسر الجمهورية وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بالإطارات المحروقة، فيما ادى ذلك الى ازمة مرورية خانقة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قاموا بإغلاق طريق جسر الجمهورية وسط بعقوبة بالإطارات المحروقة، في رسالة للتضامن مع بغداد وبقية المحافظات والتأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة لكل مطاليب المتظاهرين".

واضاف المصدر أن "قطع الطريق تسبب بأزمة مرورية خانقة كونها شريان حيوي وسط بعقوبة".

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، أنه ليس بين العراق وأمريكا إلا القتل، حسب تعبيره.

وكتب الطليبياوي في تغريدة له عبر منصته "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم) "يا احرار

بغداد اليوم- بغداد

عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، عن قلقها إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان في العراق، داعية العراقيين للاصلاح.

وقال بيان للمثلة الأممية حصلت عليه

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (20 كانون الثاني 2020)، بأن المحتجين قطعوا الطرق الاستراتيجية في المحافظة، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى الحقول النفطية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين قامو

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