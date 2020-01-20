الأمم المتحدة: حان الوقت لتنفيذ الإصلاحات في العراق وتجنب الذين يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة

2020/01/20 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاثنين، عن قلقها إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان في العراق، داعية العراقيين للاصلاح.وقال بيان للمثلة الأممية حصلت عليه “يس عراق”، إنه ” في الأشهر الأخيرة، خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم […]

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