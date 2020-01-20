القوات الامنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني

2020/01/20 | 10:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، باستخدام القوات الامنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني.و خرجت خمسة شوارع رئيسية في بغداد عن الخدمة مع انتهاء مهلةالمتظاهرين الى الحكومة مساء اليوم […]

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