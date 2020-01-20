2020/01/20 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت سيارات اللاعبين علاء عباس وميمي المهداة من احد التجار العراقيين.وتبرع التاجر العراقي سردار بسيارتين بعد قيادة اللاعبين منتخبنا الوطني للفوز على ايران. ميمي وعلاء عباس هما اول لاعبين في تاريخ الكرة العراقية سيستخدمان تقنية السيارات الهجينة (الهايبرد). تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول السيارات المهداة لميمي وعلاء عباس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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