2020/01/20 | 11:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فادت وكالة “يونهاب” للأنباء اليوم الاثنين، بتسجيل أول إصابة بالالتهاب الرئوي المتفشي بالصين في كوريا الجنوبية.وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC) إن امرأة صينية دخلت عبر مطار إنتشون الدولي إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، أصيبت بالالتهاب الرئوي الذي يعتقد أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا المتفشية في مدينة ووهان في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تعلن عن أول إصابة بالفيروس الغامض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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