2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي الشيوعية الجديدة : مزيد الإختراق بفضل الخلاصة الجديدة -إستراتيجيا...ثورة فعليّة ( مقتطف 2 من الفصل الثاني من كتاب بوب أفاكيان" إختراقات الإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدةخلاصة أساسيّة " )الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 35 / نوفمبر 2019شادي الشماويإختراقاتالإختراق التاريخي لماركس و مزيد الإختراق بفضل الشيوعية الجديدةخلاصة أساسي......

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