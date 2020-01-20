حنان بديع - حياة واحدة لا تكفي !

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع مع انتهاء فعاليات معرض الكتاب الذي نستقبله ونودعه كل عام ، ومع اتهامنا الدائم بأننا مجتمعات لا تقرأ حسب الدراسات والإحصائيات ..خطر لي أن أسال، الى أي مدى تبدو الحياة طبيعية دون قراءة ؟ وهل القراءة ضرورة حقا أم رفاهية ؟ وما الفرق في نوعية الحياة لدى انسان يقرأ وآخر لا يفعل ؟ نسبة كبيرة من الشعوب العربية تعيش ، تأكل ، تتوالد ، تشيخ وتموت ، دون أن تشعر أن هناك ما كان يمكن للقراءة أن تضيفه الى ح......

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