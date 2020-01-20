التقاعد توضح عدم قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اوضحت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، في بيان الانباء حول عدم قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين، فيما دعت كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الأجتماعي تداولت أخبار مغرضة مفادها عدم قدرة هيأة التقاعد […]

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