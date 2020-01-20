الصين تعلن عن اصابة 139 بسلالة جديدة من فيروس كورونا

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن اصابة 139 حالة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.وأكدت لجنة الصحة في منطقة داشينغ بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما […]

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