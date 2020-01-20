الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في مبنى تربية ذي قار

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان حريقا اندلع في مبنى مديرية تربية المحافظة.

وذكر مراسلنا أن حريقا اندلع في احدى الغرف بالطابق الثاني في مديرية تربية محافظة ذي قار بسبب تماس كهربائي.

واضاف أن فرق الدفاع المدني سارعت لمكان الحادث وقامت بإخماد النيران المشتعلة في المبنى.

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