إيران تعجز عن تصدير الغاز للعراق

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يعاني العراق مشكلة في إنتاج الكهرباء، بسبب انخفاض حاد في صادرات الغاز الايراني التي تغذي محطات توليد الطاقة في البلاد، خاصة خلال الأشهر الماضية.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، أن "إنتاج الكهرباء في العراق، باستثناء اقليم كردستان، انخفض بنسبة 27%"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وبين أن "إيران اعتادت تصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى العراق، لكن الكمية انخفضت إلى 4 ملايين متر مكعب فقط خلال الأشهر الأخيرة".

وأشار موسى إلى أن "هذا الانخفاض تسبب في تضاؤل إنتاج الكهرباء إلى أقل من 14 ألف ميغاواط".

وذكرت الوكالة أن "خط الأنابيب الذي تم إنشاؤه بين إيران والعراق خلال الأعوام السبعة الماضية فشل في رفع كمية الغاز المصدرة إلى بغداد إلى 75 مليون متر مكعب في اليوم، كما كان معلنا، ووصلت عمليات التسليم في ذروتها الى 27 مليون متر مكعب".

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء عباس جبر، أن "العراق يحتاج ثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء".

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الغاز الإيرانية الوطنية، الأسبوع الماضي، أن "استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والصناعي في البلاد سجل رقما قياسيا، حيث تجاوز 573 مليون متر مكعب في اليوم، لذلك ستضطر الشركة إلى الحد من توصيل الغاز الطبيعي إلى قطاعي الطاقة والصناعة".

كما توقفت الشركة عن نشر بيانات شهرية تتعلق بإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في إيران.

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