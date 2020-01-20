حريق في مبنى مديرية تربية ذي قار والدفاع المدني يقول تماس كهربائي

2020/01/20 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افاد مصدر في الدفاع المدني، بأن حريق قد نشب في احدى الغرف في تربية ذي قار، اثر تماس كهربائي وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، بأن "الحريق قد نشب في غرفة واحدة فقط، وتم السيطرة عليه، في الطابق الثاني من مبنى مديرية التربية".

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