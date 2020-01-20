2020/01/20 | 11:01 - المصدر: الغد برس

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أوامر استقدام لنائب سابق ومديريّ شركتيّ مقاولات لاختلاسهم 6 مليار

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أوامر استقدام لنائب سابق ومديريّ شركتيّ مقاولات لاختلاسهم 6 مليارات دينار

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