رئيس مجلس الدوما الروسي يزور طهران الاسبوع المقبل

2020/01/20 | 11:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الدوما الروسي يزور طهران الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي "في الأسبوع المقبل، سيزور رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إيران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين".

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