بالصور.. ميسان على خطى التصعيد الاحتجاجي بقطع طرق خارجية وداخلية وبعض الجسور في المحافظة

2020/01/20 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، الإثنين، بأن محتجين غاضبين قطعوا الطرق الخارجية وبعض الجسور في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “المتظاهرين في محافظة ميسان قطعوا الطرق الخارجية للمحافظة وعدد من جسورها”.وأضاف أن “المتظاهرين أضرموا النار في الإطارات وسط شوارع المحافظة وفي بدايات بعض الجسور”.

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