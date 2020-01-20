رئيس أوكرانيا يرفض استقالة رئيس الوزراء

2020/01/20 | 11:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف: رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس وزرائه أليكسي جونتشاروك.وقال الرئيس بعد لقائه برئيس الوزراء مساء الجمعة الماضية في كييف: “تدبرت الأمر وبدا لي أن من الصواب أن تمنح أنت وحكومتك فرصة”.وبهذا يظل رئيس الوزراء في منصبه بعد تصريحاته التي أثارت جدلا كبيرا.وكان رئيس الوزراء قال قبل ذلك

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