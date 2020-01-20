مراسلنا: فتح الطرق في محافظة المثنى وانسحاب المتظاهرين الى ساحة الاعتصام

2020/01/20 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية في المثنى، اليوم الإثنين، فتح جميع طرق المحافظة وانسحاب المتظاهرين الى ساحة الاعتصام.

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