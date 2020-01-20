2020/01/20 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مواطنة أوكرانية في عامها الـ19 من سكان مدينة خاركوف شرقي البلاد، أنها باعت عذريتها مقابل 1.2 مليون يورو.وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، بأن الفتاة التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، عرضت عذريتها للبيع في مزاد علني على موقع إحدى وكالات تقديم خدمات المرافقة الجنسية.وبعد أن أكد طبيب مختص عذرية الفتاة، انطلقت المزايدات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة اوكرانية تبيع عذريتها مقابل 1.2 مليون يورو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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