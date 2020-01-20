الامن العراقي مخول اعتقال من يقطع الطرق ويغلق الدوائر

2020/01/20 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خول مجلس الامن الوطني العراقي ، اليوم الاثنين ، القوات الامنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية....

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