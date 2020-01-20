شاهد بلصور :غلق الطرق الرئيسية والشوارع الداخليه من قبل متظاهرين في محافظه النجف

2020/01/20 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد مصدر امني اليوم الاثنين،بغلق الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالاطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين الغاضبين في النجف.

وقال المصدر، انه تم غلق الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالاطارات المشتعلة من قبل متظاهرين غاضبين بسبب اهمال الحكومة لمطالبهم منذ اشهر وعرقلة كبيرة في سير ال...

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