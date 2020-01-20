الأنواء الجوية: طقس غائم و أمطار متوسطة الشدة خلال اليومين المقبلين

2020/01/20 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (20 كانون الثاني 2020) حالة طقس خلال اليومين المقبلين في البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان أن "طقس اليوم الإثنين، غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضافت أن "المنطقة الجنوبية تشهد طقس صحو مع بعض الغيوم وثبات درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 19 مْ".

ولفتت إلى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة، ولا تغير في درجات الحرارة".

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الإثنين (20 كانون الثاني 2020)، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة تضامنا مع تظاهرات بغداد وبقية المحافظات.

وقال المتظاهر غانم القيسي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من اها

بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الإثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، أن &q

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة التقاعد العامة، الإثنين (20 كانون الثاني، 2020) تصدر بياناً بشأن تطبيق القانون الجديد، فيما دعت الى تحديث البيانات.

وذكرت الهيأة في بيان، أن "بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداول

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