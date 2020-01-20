2020/01/20 | 11:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبنى هيئة التقاعد - صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد ترد على "أخبار مغرضة" إزاء رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد ترد على "أخبار مغرضة" إزاء رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).