الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

2020/01/20 | 11:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الإثنين، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين في عموم البلاد.وذكرت الهيأة في بيان أن "طقس اليوم الإثنين، غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية".وأضافت أن "المنطقة الجنوبية تشهد طقس صحو مع بعض الغيوم وثبات درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة".وأشارت الهيأة إلى أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 19 مْ".ولفتت إلى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة، ولا تغير في درجات الحرارة".

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