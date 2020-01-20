الدفاع المدني تحذر من المخاطر الكيميائية من عملية حرق الإطارات من قبل المتظاهرين

2020/01/20 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الشرطة البيئية في مديرية الدفاع المدني بيانا بشأن حرق الإطارات من قبل المحتجين، بالتزامن مع الحملات التصعيدية، بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للحكومة.

وذكرت المديرية في بيان أن قيام عدد من المتظاهرين بأحراق اطارات السيارات المطاطية كوسيلة للاحتجاج واغلاق الطرقات امر خطير، مبينة أن هناك ثلاثة أنواع من النفايات التي تشكل تهديدا على البيئة والانسان وهي النفايات الذرية والنفايات الطبية ونفايات الإطارات المستعملة فيما أوضحت أن الأخيرة هي الأخطر على البيئة كونها تصنع من عشرين مادة كيمياوية من ضمنها الكاربون الأسود والكبريت والسترين واوكسيد الزنك.

ودعت المديرية المتظاهرين الى تفهم الاضرار والتبعات التي تنتج عن هذه الظاهرة وتستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون والشرع.

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