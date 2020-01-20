النزاهة : صدور استقدام عضو بـ “مجلس نواب” لعدم تسوية سلفة بقيمة 6 مليارات دينار

2020/01/20 | 11:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس […]

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