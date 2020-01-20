من وليم فوكنر الى طه حامد الشبيب

2020/01/20 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تستهل الرواية مسيرتها بتداعي البطلة البيضاء لينا كروف وهي تحمل جنينها في بطنها

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