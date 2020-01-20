اتحاد السلة يحدد موعد المرحلة الجديدة من الدوري الممتاز

2020/01/20 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة يوم ٢٧ من الشهر الحالي موعداً لانطلاق المرحلة الجديدة من منافسات الدوري العراقي الممتاز للعبة.

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